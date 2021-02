VIDEO Larissa Iapichino record italiano: 6.91 come mamma Fiona May! Minimo per le Olimpiadi (Di sabato 20 febbraio 2021) Larissa Iapichino si è letteralmente superata ad Ancona e ha eguagliato il record italiano che sua mamma Fiona May aveva realizzato nell’ormai lontano 1998 a Valencia. La figlia d’arte si è esaltata ai Campionati Italiani Indoor e ha confermato di essere un fenomeno del salto in lungo, timbrando un antologico 6.91 metri che la proietta in una nuova dimensione. La toscana è stata davvero impeccabile sulla pedana marchigiana: per due volte ha eguagliato il suo personale di 6.75 (realizzato due settimane fa proprio in questo impianto), poi ha piazzato la zampata da autentica fuoriclasse. La 18enne si è resa protagonista del miglior salto mondiale di questo 2021 e ha anche ottenuto il Minimo per le Olimpiadi di Tokyo, in programma quest’estate. Si tratta ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)si è letteralmente superata ad Ancona e ha eguagliato ilche suaMay aveva realizzato nell’ormai lontano 1998 a Valencia. La figlia d’arte si è esaltata ai Campionati Italiani Indoor e ha confermato di essere un fenomeno del salto in lungo, timbrando un antologico 6.91 metri che la proietta in una nuova dimensione. La toscana è stata davvero impeccabile sulla pedana marchigiana: per due volte ha eguagliato il suo personale di 6.75 (realizzato due settimane fa proprio in questo impianto), poi ha piazzato la zampata da autentica fuoriclasse. La 18enne si è resa protagonista del miglior salto mondiale di questo 2021 e ha anche ottenuto ilper ledi Tokyo, in programma quest’estate. Si tratta ...

