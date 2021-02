VIDEO Ineos penalizzata 3 volte in gara-5! Partenza con rischio incidente, Luna Rossa trema (Di sabato 20 febbraio 2021) Ineos Uk ha ricevuto ben tre penalità durante la gara-5 della Finale di Prada Cup, persa con 1’20” di distacco nei confronti di Luna Rossa. I britannici sono stati puniti per aver rischiato di speronare gli avversari nella fase di pre-Partenza: Ben Ainslie rischiava di rimanere fuori dalle boe, ha stretto troppo e si è infilato in uno spazio praticamente inesistente, andando vicinissimo a una collisione con lo scafo italiano. L’altra penalità è giunta per aver tagliato la linea di Partenza in anticipo di circa tre secondi rispetto al consentito. L’ultima sanzione è stata inflitta per aver superato i boundary, i limiti del campo di regata. Ogni penalità costringe la flotta a concedere 50 metri di vantaggio ai rivali. I britannici hanno perso la regata, ma hanno poi vinto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)Uk ha ricevuto ben tre penalità durante la-5 della Finale di Prada Cup, persa con 1’20” di distacco nei confronti di. I britannici sono stati puniti per aver rischiato di speronare gli avversari nella fase di pre-: Ben Ainslie rischiava di rimanere fuori dalle boe, ha stretto troppo e si è infilato in uno spazio praticamente inesistente, andando vicinissimo a una collisione con lo scafo italiano. L’altra penalità è giunta per aver tagliato la linea diin anticipo di circa tre secondi rispetto al consentito. L’ultima sanzione è stata inflitta per aver superato i boundary, i limiti del campo di regata. Ogni penalità costringe la flotta a concedere 50 metri di vantaggio ai rivali. I britannici hanno perso la regata, ma hanno poi vinto ...

