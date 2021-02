VIDEO Biathlon, la Norvegia vince la staffetta femminile dei Mondiali. Italia lontana. Highlights e sintesi (Di sabato 20 febbraio 2021) La Norvegia ha vinto la staffetta femminile dei Mondiali 2021 di femminile. La compagine scandinava si è imposta a Pokljuka (Slovenia) al termine di una gara tiratissima e risolta soltanto nell’ultimo giro. Nonostante gli undici errori commessi al poligono, Roiseland e compagne hanno trionfato con 8.8 secondi di vantaggio sulla Germania, brava a beffare l’Ucraina per appena quattro decimi. L’Italia ha concluso in nona posizione: le belle prestazioni di Lisa Vittozzi al lancio e di Dorothea Wierer in chiusura non sono bastate per ottenere un risultato di grande rilievo. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi della staffetta femminile dei Mondiali 2021 di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Laha vinto ladei2021 di. La compagine scandinava si è imposta a Pokljuka (Slovenia) al termine di una gara tiratissima e risolta soltanto nell’ultimo giro. Nonostante gli undici errori commessi al poligono, Roiseland e compagne hanno trionfato con 8.8 secondi di vantaggio sulla Germania, brava a beffare l’Ucraina per appena quattro decimi. L’ha concluso in nona posizione: le belle prestazioni di Lisa Vittozzi al lancio e di Dorothea Wierer in chiusura non sono bastate per ottenere un risultato di grande rilievo. Di seguito ilcon glie ladelladei2021 di ...

