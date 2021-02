Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA APRILIANA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E PROSEGUENDO ...