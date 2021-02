Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO NELLE DUE DIREZIONI; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE ANCHE QUI NEI DUE SENSI; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E PROSEGUENDO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI: E’ ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO ...