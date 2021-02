"Vi spiego come funziona il mercato parallelo dei vaccini" (Di sabato 20 febbraio 2021) “Sì, sono io che ho offerto le dosi AstraZeneca all’Emilia Romagna. Non sono un truffatore, i vaccini li posso far arrivare. Ora vi spiego come”. Esordisce così nell’intervista a Repubblica Juri Gasparotti, broker farmaceutico bresciano, la cui società, la J.& G., è a Novigrad, regolarmente registrata in Croazia. Racconta Gasparotti: “Ho inviato una mail ai dirigenti della sanità il 5 febbraio. Era una proposta di vendita: un milione di dosi di AstraZeneca al prezzo di 3,50 dollari a unità”: E spiega: “Sono un broker, un promotore, e lavoro con una grossa casa farmaceutica estera che ha opzionato da AstraZeneca un certo quantitativo di dosi di vaccino” di cui “non posso fare il nome. Posso dire però che è una delle più grosse e non è in Europa”. Il sistema delle opzioni, per Gasparotti funziona così: “Nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “Sì, sono io che ho offerto le dosi AstraZeneca all’Emilia Romagna. Non sono un truffatore, ili posso far arrivare. Ora vi”. Esordisce così nell’intervista a Repubblica Juri Gasparotti, broker farmaceutico bresciano, la cui società, la J.& G., è a Novigrad, regolarmente registrata in Croazia. Racconta Gasparotti: “Ho inviato una mail ai dirigenti della sanità il 5 febbraio. Era una proposta di vendita: un milione di dosi di AstraZeneca al prezzo di 3,50 dollari a unità”: E spiega: “Sono un broker, un promotore, e lavoro con una grossa casa farmaceutica estera che ha opzionato da AstraZeneca un certo quantitativo di dosi di vaccino” di cui “non posso fare il nome. Posso dire però che è una delle più grosse e non è in Europa”. Il sistema delle opzioni, per Gasparotticosì: “Nel ...

