“Vi è sfuggita la bomba di Dayane Mello…”. Rosalinda Cannavò a bocca aperta al GF Vip (Di sabato 20 febbraio 2021) Una puntata intensa la 41esima del GF Vip e tra i tanti argomenti da trattare Alfonso Signorini ha subito affrontato la tensione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La loro amicizia speciale si è di fatto bruscamente interrotta da quando la siciliana si è avvicinata a Andrea Zenga, con cui ha praticamente iniziato una storia. Un flirt che la modella brasiliana non vede di buon occhio, tanto che più volte ha lanciato frecciatine velenose nei confronti di Rosalinda. Quindi, durante la diretta di venerdì 19 febbraio 2021, il conduttore ha tentato di farle chiarire. E se Dayane è partita subito all’attacco, per la prima volta l’attrice ha para i colpi: “Ogni volta che prendo una decisione che a lei non va bene Dayane attacca. È surreale che fino a pochi giorni fa ci siamo dette che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Una puntata intensa la 41esima del GF Vip e tra i tanti argomenti da trattare Alfonso Signorini ha subito affrontato la tensione traMello e. La loro amicizia speciale si è di fatto bruscamente interrotta da quando la siciliana si è avvicinata a Andrea Zenga, con cui ha praticamente iniziato una storia. Un flirt che la modella brasiliana non vede di buon occhio, tanto che più volte ha lanciato frecciatine velenose nei confronti di. Quindi, durante la diretta di venerdì 19 febbraio 2021, il conduttore ha tentato di farle chiarire. E seè partita subito all’attacco, per la prima volta l’attrice ha para i colpi: “Ogni volta che prendo una decisione che a lei non va beneattacca. È surreale che fino a pochi giorni fa ci siamo dette che ...

