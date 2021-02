Veronica Gentili, chi è la madre Netta Vespignani: famosa pittrice romana (Di sabato 20 febbraio 2021) Netta Vespignani, chi è la nota pittrice e artista romana, madre della giornalista Veronica Gentili. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. La nota giornalista, conduttrice e attrice italiana Veronica Gentili è molto amata dal pubblico e molto apprezzata nell’ambiente. Non tutti sanno però che la 38enne romana è cresciuta in una famiglia particolare, di artisti e ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021), chi è la notae artistadella giornalista. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. La nota giornalista, conduttrice e attrice italianaè molto amata dal pubblico e molto apprezzata nell’ambiente. Non tutti sanno però che la 38enneè cresciuta in una famiglia particolare, di artisti e ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Veronica Gentili, 'non siete patrioti'. Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni? ht… - OSpeleologo : RT @Alexanderxxvii1: Veronica Gentili, 'non siete patrioti'. Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni? ht… - atestaltasempre : RT @ideadestra_: Veronica Gentili, 'non siete patrioti'. Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni? In alt… - qvantis : RT @Alexanderxxvii1: Veronica Gentili, 'non siete patrioti'. Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni? ht… - Alexanderxxvii1 : Veronica Gentili, 'non siete patrioti'. Fino a dove si spinge, vietato parlare: una vergogna contro Giorgia Meloni? -