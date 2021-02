Verona | Juric | “Il risultato fa male Lasagna va coccolato | io mi sento cambiato”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilviene raggiunto in extremis dal Genoa. Decisivo un gol di Badelj in pieno recupero, che nega la gioia della vittoria all'Hellas. Con questo, la formazione veneta perde terreno prezioso nella rincorsa all'Europa.caption id="attachment 1076029" align="alignnone" width="4734", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico dell'Hellas Ivananalizza ilai microfoni di Sky Sport: "Mi dispiace per i ragazzi. Abbiamo un po' di problemi. Il calcio a volte è così. Avremmo potuto chiuderla prima e invece abbiamo regalato un gol.? Finché lui si impegna così, non riceverà critiche. Quando prende un palo, non parlo di freddezza, ma di poca fortuna. Deve giocare sereno, abbiamo un ambiente sano. Abbiamo giocatori ...