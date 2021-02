Vernole | travolto mentre è in bici | muore 3w6enne ivoriano

Ultime Notizie dalla rete : Vernole travolto

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un cittadino extracomunitario residente a Vernole è morto ieri sera dopo essere stato investito mentre era in bicicletta sulla strada provinciale che collega Vernole a Melendugno. La vittima è Dieni Souleymane, di 36 anni, originario della Costa d'Avorio. Per cause da accertare, è stato tamponato da un'auto condotta da un ventenne, finendo con l'essere ... L'uomo era arrivato all'altezza di Masseria Petrachi quando è sopraggiunta la Citroën C3 guidata dal 21 enne di Vernole, che non lo ha visto e lo ha travolto. Dopo l'impatto, l'uomo è caduto ...