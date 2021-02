Verissimo, Ilaria D’Amico crolla: “Avrei dato i miei organi per mia sorella” (Di sabato 20 febbraio 2021) La giornalista ha raccontato per la prima volta in tv la sofferenza lancinante provata per la scomparsa dell'amata sorella Catia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 20 febbraio 2021) La giornalista ha raccontato per la prima volta in tv la sofferenza lancinante provata per la scomparsa dell'amataCatia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

