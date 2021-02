Verissimo Belen parla di Stefano De Martino: “Mi ha dato tanto ma anche fatto soffrire” (Foto) (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stata triste per tanto tempo Belen Rodriguez, lo conferma a Verissimo anche se oggi è felice come non lo era mai stata prima (Foto). Belen parla anche di Stefano mentre inizia a raccontare della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, della bimba in arrivo. “Io sono stata triste per un bel po’ di tempo e non ti può aiutare nessuno tranne che te… I soldi e la fama non fanno veramente la felicità”. E’ chiaro il suo riferimento a Stefano, non dice mai il suo nome ma poi commenta: “Quando ho saputo della fine di questa importante storia d’amore non è stato come il primo divorzio, era un po’ una morte preannunciata” sorride Belen parlando del suo primo marito; è il papà di suo figlio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stata triste pertempoRodriguez, lo conferma ase oggi è felice come non lo era mai stata prima ().dimentre inizia a raccontare della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, della bimba in arrivo. “Io sono stata triste per un bel po’ di tempo e non ti può aiutare nessuno tranne che te… I soldi e la fama non fanno veramente la felicità”. E’ chiaro il suo riferimento a, non dice mai il suo nome ma poi commenta: “Quando ho saputo della fine di questa importante storia d’amore non è stato come il primo divorzio, era un po’ una morte preannunciata” sorridendo del suo primo marito; è il papà di suo figlio ...

