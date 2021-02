VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE BKT, REGGINA-PORDENONE: 22 CONVOCATI (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio: il PORDENONE fa visita alla REGGINA allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Calcio d’inizio alle 15:00. 24esima GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Sozza di Seregno, assistenti M. Robilotta di Sala Consilina e Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale I. Robilotta di Sala Consilina. I 22 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio: ilfa visita allaallo stadio Granillo di Reggio Calabria. Calcio d’inizio alle 15:00. 24esimadellaBKT 2020/21. Arbitro Sozza di Seregno, assistenti M. Robilotta di Sala Consilina e Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale I. Robilotta di Sala Consilina. I 22di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria ...

