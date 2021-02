(Di domenica 21 febbraio 2021) Ildel cantante, è un tributo a tutto quello che lui adora, in primis la fantascienza. Tra cantautorato e rap, è “letteralmente” nata una stella.: di che parla? Il cantautorato italiano ha una nuova stella: il cantautore milanese Andrea “” ha appena debuttato con. Un lavoro creato a diretto contatto con i fan, spesso attraverso social network come twitch, e un racconto molto personale direttamente dal suo autore. In esso, l’artista racconta la sua passione per l’astronomia e la fantascienza, trasmessa a partire dal suo nome. Si fa accompagnare da ospiti come Frah Quintale, Rkomi, Gemitaiz e Calibro 35, e si affida ad alcuni dei migliori ...

MoliPietro : Venerus Magica Musica, debutto “stellare” - ciccimitterrand : Magica musica... mamma mia Andrea Venerus mamma mia!! - borntobuy__ : Già è stato detto che Magica Musica di Venerus è un gioiello? - sheisakward : Io sola come un cane dopo aver ascoltato Magica Musica di Venerus - RecensiamoMusic : Venerus pubblica “Magica musica”: “È un disco che mi ha fatto capire chi sono e vorrò essere” -

... per me il disco è stato questo, mettere sul piatto la mia visione della musica e del mondo" aggiungeche, per realizzareMusica , ha lavorato a stretto contatto con Mace, impegnato ...un vero e proprio viaggio in un'altra dimensione 'Musica', il primo disco diuscito oggi per Asian ...Venerus debutta con Magica Musica, un album bizzarro che racconta la sua grande passione per il cosmo e il cielo stellato ..."Magica Musica" è il primo disco di Andrea Venerus, ed ascoltarlo ad occhi chiusi è come sentire il respiro del mondo ...