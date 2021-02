Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Iss, dalla fine del 2020, sta monitorando tre Varianti del coronavirus che creano particolare preoccupazione: sono quella inglese, brasiliana e sudafricana. Queste mutazioni sono state segnalate anche nel nostro Paese, in tamponi positivi analizzati in diverse regioni: ecco dove Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Iss, dalla fine del 2020, sta monitorando tredel coronavirus che creano particolare preoccupazione:quella inglese, brasiliana e sudafricana. Queste mutazionianche nel nostro Paese, in tamponi positivi analizzati in diverse regioni:

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Il G7 stanzia 7,5 mld per i vaccini Preoccupano, in particolare, le varianti, sempre più diffuse in tutto il paese. Tanto che Rezza ha ... 'Il G7 si impegna a rafforzare la cooperazione per rispondere al Covid - 19', si legge in una nota. ...

Luca Zaia: "Sulle restrizioni decidiamo insieme. E ora servono più dosi per le vaccinazioni" ROMA - Il Veneto è rimasto in zona gialla ed è comprensibile che Luca Zaia sia sollevato. Ma il presidente leghista è preoccupato per le varianti del Covid e per la difficoltà di procurarsi i vaccini: "Non c'è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni". ...

Varianti Covid Italia, Salmaso: «Ce ne saranno di nuove. Lockdown? Per ora non serve» Il Messaggero Missili, Covid e lunga mano iraniana. Ecco l'Iraq che troverà Francesco Il viaggio del Pontefice dal 5 all’8 marzo. Dovrebbe avvenire a Kerbala l’incontro storico, benché in forma privata, con il Grande ayatollah Sayyid Ali al Husayni al Sistani ...

Vaccini Covid, Umbria in coda alla classifica nazionale per numero di dosi ricevute Con 474,34 dosi consegnate ogni 10 mila abitanti l’Umbria è la regione in coda alla classifica nazionale sul fronte vaccini Covid.

