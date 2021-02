Varianti Covid, a Chieti il primo morto in Abruzzo per la brasiliana: «Era stato in Umbria» (Di sabato 20 febbraio 2021) Un uomo della provincia di Chieti positivo alla variante brasiliana del coronavirus è morto all'ospedale del capoluogo teatino, dove era ricoverato per i sintomi del Covid-19. Il decesso... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 febbraio 2021) Un uomo della provincia dipositivo alla variantedel coronavirus èall'ospedale del capoluogo teatino, dove era ricoverato per i sintomi del-19. Il decesso...

