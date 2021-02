Varese | sorpreso con due bici rubate | denunciato per ricettazione e resistenza

(Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Gli agenti del commissariato di Gallarate, in provincia di, in collaborazione con i militari del Norm della locale compagnia carabinieri, hannoun giovane pera pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, il 20enne è statocon duecletteda un garage di un'abitazione del centro di Gallarate. Vistosi scoperto, all'interno di un condominio di via Curtatone dove aveva trovato un nascondiglio per la refurtiva, ha tentato di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato. Lesono state restituite al legittimo proprietario.

Ultime Notizie dalla rete : Varese sorpreso

LiberoQuotidiano.it

La polizia ha arrestato a Busto Arsizio, in provincia di, un uomo di 32 anni, cittadino albanese irregolare in Italia, per spaccio di droga. Gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno bloccato mentre era alla guida della sua auto. Nelle sue tasche ...A metà strada tra il Lago die il Maggiore è nata Connecting - kidz, la piattaforma digitale per i bambini di lingua ...in diversi parti del mondo fino a quando il primo lockdown ci haa ...Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Gli agenti del commissariato di Gallarate, in provincia di Varese, in collaborazione con i militari del Norm ...Chievo e Monza si sfidano per il big match della 24esima giornata di Serie B: segui qui tutti gli ultimi aggiornamenti.