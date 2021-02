Vaccino | Speranza | “Battersi perchè sia gratuito e per tutti”

Leggi su dire

(Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “La nostra meravigliosa Carta” costituzionale “parla del diritto alla salute, del diritto alla salute di tutti, senza escludere nessuno. Il diritto a essere curato e’ una bandiera dell’umanesimo. Il vaccino deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Dobbiamo batterci perche’ sia gratuito e un’opportunita’ per tutti senza confini tra popoli e nazioni diverse“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza parlando alla cerimonia organizzata dalla FNOMCeO in occasione della Prima Giornata nazionale dei Camici Bianchi, per il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato in prima linea contro il Covid nella sede romana dell’Associazione. “PAESE DEVE ESSERE UNITO, GUARDIAMO CON FIDUCIA A FUTURO”