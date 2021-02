Vaccino | nuovo taglio di forniture da AstraZeneca | 60 000 dosi in meno Protestano le Regioni

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il coro disapprovazione è unanime ed è partito prima che la Conferenza dellesi riunisse rigorosamente via web. AstaZeneca taglia ledi. Non è ancora chiaro se ilè ...

lorepregliasco : Il vaccino Oxford-AstraZeneca riduce del 94% le ospedalizzazioni, secondo un nuovo studio sui dati in Scozia - Radio1Rai : #Covid ' @LaStatale è pronta a depositare il brevetto di un #vaccino nuovo che ci auguriamo possa essere efficace e… - RobertoBurioni : Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia… - alpardu : RT @Flavr7: @p3r4zzett1 @borghi_claudio Il Signor @massimogara ci dica perché io dovrei fare un vaccino con efficacia al 95% per una malatt… - phibylydia : RT @emiliapost_: La Regione finanzia 116 progetti con 26mln di euro. Intanto i dati pandemici tornano a salire e @raffaeledonini promette a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino nuovo

Il Sole 24 ORE

PALÙ (AIFA) SU STRATEGIA VACCINALE UK Unche ha fatto discutere è invece quello di ... Per il momento non c'è il rischio di doversi vaccinare diper le varianti , " ma dipenderà dalla ...Un fisco, meno pesante su imprese e cittadini e più efficiente nel metodo e nei rapporti con ... con Draghi cambiano gli importi?AstraZeneca, cosa sono questi 'malori' in Germania? ...(Teleborsa) - Sono 9.630 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 170.672 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività che sale a ...Nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, sono diminuiti i nuovi casi di positivi a Covid-19, ma sono aumentate le vittime ...