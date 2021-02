Vaccino, il 65% degli Italiani vuol farlo appena possibile (Di sabato 20 febbraio 2021) Per il 69,4% della popolazione italiana, il Vaccino è il modo più rapido per tornare alla normalità, e più del 65% degli intervistati sono disposti a vaccinarsi contro il Covid-19. Sono i dati emersi da un’indagine condotta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e il Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Lo studio, presentato venerdì 19 febbraio a Roma nella sede Agenas, ha coinvolto 12.322 residenti di tutte le Regioni e Province autonome, fotografando le attitudini della popolazione italiana nei confronti del Vaccino e della vaccinazione contro il Covid-19. Secondo il rapporto, solo il 17,6% degli Italiani non sembra intenzionato a vaccinarsi. La fascia di popolazione che più sembra propensa alla ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Per il 69,4% della popolazione italiana, ilè il modo più rapido per tornare alla normalità, e più del 65%intervistati sono disposti a vaccinarsi contro il Covid-19. Sono i dati emersi da un’indagine condotta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e il Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Lo studio, presentato venerdì 19 febbraio a Roma nella sede Agenas, ha coinvolto 12.322 residenti di tutte le Regioni e Province autonome, fotografando le attitudini della popolazione italiana nei confronti dele della vaccinazione contro il Covid-19. Secondo il rapporto, solo il 17,6%non sembra intenzionato a vaccinarsi. La fascia di popolazione che più sembra propensa alla ...

