Vaccino, due week end dedicati al personale dell'Università di Palermo (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nei locali dell'istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del Vaccino Astra Zeneca sono stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a partire dall'8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l'adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni.

