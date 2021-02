Vaccino Covid, nuovi tagli alle dosi in Italia: il caso Astrazeneca (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati nuovi tagli alle forniture dei vaccini anti Covid in Italia. Questa volta a consegnare meno dosi di Vaccino del previsto è stata Astrazeneca, che, come riferisce ‘La Repubblica’, nella giornata di venerdì avrebbe dovuto far arrivare in Italia 547.200 dosi e che, invece, ha operato un taglio del 15%. Novemila dosi in meno sono giunte nei centri vaccinali del Lazio, 5 mila in meno in quelli della Emilia Romagna. Le altre dosi mancanti fanno riferimento ai centri vaccinali delle altre regioni d’Italia. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha dichiarato a questo proposito: “Mi domando come si possano ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziatiforniture dei vaccini antiin. Questa volta a consegnare menodidel previsto è stata, che, come riferisce ‘La Repubblica’, nella giornata di venerdì avrebbe dovuto far arrivare in547.200e che, invece, ha operato uno del 15%. Novemilain meno sono giunte nei centri vaccinali del Lazio, 5 mila in meno in quelli della Emilia Romagna. Le altremancanti fanno riferimento ai centri vaccinali delle altre regioni d’. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha dichiarato a questo proposito: “Mi domando come si possano ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino, da AstraZeneca tagli del 15% sulle consegne delle dosi Da AstraZeneca è in arrivo un taglio del 15% sulle dosi di vaccino anti - Covid in consegna questa settimana. E' ciò che è stato comunicato alle Regioni. La riduzione è stata definita 'improvvisa' e 'gravissima' dal segretario del Pd e presidente del Lazio, ...

Covid: sindaco Codogno, come meteorite sulla testa "Adesso fortunatamente sappiamo di più sul virus e sappiamo che si può vincere e abbiamo anche un'arma in più che è il vaccino. Vogliamo vincerlo nella memoria di chi ha perso questa battaglia", ha ...

Vaccini, basta una sola dose «per chi ha avuto il Covid». Doppia ricerca sulla risposta immunitaria Il Messaggero Vaccino, Astrazeneca taglia del 15% le dosi in consegna. Zingaretti: «Gravissimo» Astrazeneca ha tagliato le consegne dei vaccini anti Covid previste per questa settimana. L'allarme sta arrivando dalle regioni che si aspettavano scorte che dunque non arriveranno.

Coronavirus, AstraZeneca taglia anche le consegne in Fvg. Riccardi: «Preoccupati» PORDENONE E UDINE - Anche il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dalla riduzione della consegna delle dosi di vaccino AstraZeneca che si sta verificando a livello nazionale. La ...

