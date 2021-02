Vaccino Covid e misure, le richieste delle Regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Un “cambio di passo” sui vaccini anti Covid e una “revisione” di misure e regole del sistema tra zona rossa, zona arancione e zona gialla per contrastare la diffusione del coronavirus e arginare le varianti Covid. Mentre si affaccia l’ipotesi di una zona arancione per tutta Italia, prendono forma le richieste delle Regioni, che dopo la riunione di oggi pomeriggio chiedono “un incontro urgente” al governo di Mario Draghi. A riferire quanto emerso durante l’incontro è Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. “Lavoro comune ed intesa fra tutte le Regioni che nelle prossime ore presenteranno al governo una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Un “cambio di passo” sui vaccini antie una “revisione” die regole del sistema tra zona rossa, zona arancione e zona gialla per contrastare la diffusione del coronavirus e arginare le varianti. Mentre si affaccia l’ipotesi di una zona arancione per tutta Italia, prendono forma le, che dopo la riunione di oggi pomeriggio chiedono “un incontro urgente” al governo di Mario Draghi. A riferire quanto emerso durante l’incontro è Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. “Lavoro comune ed intesa fra tutte leche nelle prossime ore presenteranno al governo una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa ...

