Vaccino Covid, Astrazeneca taglia le dosi in consegna. Dura reazione dalle Regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Un rallentamento nelle consegne dei vaccini Astrazeneca ha scatenato una polemica che ha coinvolto diverse Regioni italiane (LO SPECIALE VACCINI - LO SPECIALE Covid - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). L’azienda ha deciso un ulteriore taglio delle sue forniture all'Italia: questa settimana saranno consegnate dosi con una decurtazione tra il 10 e il 15%, secondo quanto comunicato a varie Regioni. Invece di 566mila fiale ne vengono recapitate 506mila. Il piano di somministrazione accumula così nuovi ritardi, proprio mentre entra nel vivo la fase che coinvolge scuola e forze dell'ordine. E innervosisce ancora di più le Regioni impegnate a rimodulare il piano vaccinale per le dosi ancora una volta meno del previsto. Ma Astrazeneca in serata ha ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) Un rallentamento nelle consegne dei vacciniha scatenato una polemica che ha coinvolto diverseitaliane (LO SPECIALE VACCINI - LO SPECIALE- TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). L’azienda ha deciso un ulteriore taglio delle sue forniture all'Italia: questa settimana sarannotecon una decurtazione tra il 10 e il 15%, secondo quanto comunicato a varie. Invece di 566mila fiale ne vengono recapitate 506mila. Il piano di somministrazione accumula così nuovi ritardi, proprio mentre entra nel vivo la fase che coinvolge scuola e forze dell'ordine. E innervosisce ancora di più leimpegnate a rimodulare il piano vaccinale per leancora una volta meno del previsto. Main serata ha ...

