Vaccino Covid-19, scoppia la grana dei pendolari. D’Amato (Lazio): “Se lo somministrassimo a coloro residenti in altre regioni non avremmo dosi per i cittadini laziali” (Di sabato 20 febbraio 2021) Come denunciato da Orizzonte Scuola venerdì, scoppia la grana dei docenti "pendolari" che rimangono fuori dalle vaccinazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Come denunciato da Orizzonte Scuola venerdì,ladei docenti "" che rimangono fuori dalle vaccinazioni. L'articolo .

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - repubblica : Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - Agenzia_Ansa : Il #vaccino #Pfizer si può conservare a temperature meno estreme. L'annuncio dell'azienda: 'Basta tenerlo tra -25… - c_lupo : RT @Ste_Mazzu: Infettarsi in coda per il vaccino: il Modello Lombardia - viaggrego : RT @viaggrego: Arriva il Terzo #Vaccino #Russo Anti #Covid. #Mosca al vertice della Biologia Mondiale -