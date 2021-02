Vaccino, Astrazeneca taglia ancora le consegne. L’ira di Zingaretti: “Dobbiamo produrli noi” (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende“. Lo scrive su Fb Nizola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della regione Lazio dopo la mancata consegna, da parte di Astrazeneca, di circa il 15% delle dosi previste per questo finesettimana. Leggi su dire (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende“. Lo scrive su Fb Nizola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della regione Lazio dopo la mancata consegna, da parte di Astrazeneca, di circa il 15% delle dosi previste per questo finesettimana.

