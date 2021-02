Vaccino Astrazeneca, nuovo taglio dosi all'Italia: riduzione del 10,6% (Di sabato 20 febbraio 2021) Astrazeneca taglierà ancora le dosi di Vaccino anti - Covid previste. E non è chiaro se questo taglio nella fornitura, che rallenterà ancora la campagna vaccinale, si riferirà solo a questa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021)taglierà ancora ledianti - Covid previste. E non è chiaro se questonella fornitura, che rallenterà ancora la campagna vaccinale, si riferirà solo a questa ...

RobertoBurioni : Uso questa mia vecchissima foto per dire che io, come tutti i sedicenni del 1979, non portavo il casco. Mi vengono… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, questa settimana taglio del 15% su dosi in consegna #covid - Agenzia_Ansa : AstraZeneca, esposto ai Nas contro forniture di vaccino illecite #ANSA - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: AstraZeneca ha annunciato il taglio delle dosi del vaccino alle Regioni - sirvius022 : AstraZeneca, vaccino la cui somministrazione al personale scolastico e forze dell'ordine inizierà lunedì, annuncia… -