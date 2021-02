Vaccino AstraZeneca, ancora riduzioni: ‘Con quest’incertezza il piano vaccini è a rischio’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuova riduzione delle dosi da parte di AstraZeneca, a dichiararlo è l’assessore alla Salute della Regione Lazio. “Ci è stata comunicata una riduzione di 9mila dosi del Vaccino AstraZeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia“, annuncia Alessio D’Amato. La preoccupazione dell’Assessore è relativa ovviamente al piano vaccini e all’inconciliabilità dei programmi rispetto alle dosi mancanti. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese D’Amato, però, non è l’unico ad essere in apprensione per la riduzione; anche il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si pronuncia in merito: “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini AstraZeneca. Noi ce la stiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuova riduzione delle dosi da parte di, a dichiararlo è l’assessore alla Salute della Regione Lazio. “Ci è stata comunicata una riduzione di 9mila dosi delper le prossime consegne e questa è una brutta notizia“, annuncia Alessio D’Amato. La preoccupazione dell’Assessore è relativa ovviamente ale all’inconciliabilità dei programmi rispetto alle dosi mancanti. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese D’Amato, però, non è l’unico ad essere in apprensione per la riduzione; anche il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si pronuncia in merito: “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di. Noi ce la stiamo ...

RobertoBurioni : Uso questa mia vecchissima foto per dire che io, come tutti i sedicenni del 1979, non portavo il casco. Mi vengono… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, questa settimana taglio del 15% su dosi in consegna #covid - RobertoBurioni : In questi studi clinici PRELIMINARI il vaccino AstraZeneca ha dimostrato non avere efficacia contro l'infezione da… - valerianom1948 : Vaccini, nuovi tagli alle consegne da AstraZeneca. Rallenta la campagna per insegnanti e forze dell'ordine… - MediasetTgcom24 : Vaccino, da AstraZeneca tagli del 15% sulle consegne delle dosi #AstraZeneca -