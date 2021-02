Vaccino, AstraZeneca: “4,2 milioni dosi entro fine marzo” (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sui nuovi tagli alle consegne dei vaccini anti Covid, riferiti dalle Regioni, “AstraZeneca afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. “Con la terza consegna che è stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare già più di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre”, fa sapere AstraZeneca. “I processi di produzione dei prodotti biologici come questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sui nuovi tagli alle consegne dei vaccini anti Covid, riferiti dalle Regioni, “afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2dinel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. “Con la terza consegna che è stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare già più di 1 milione di. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione diaddizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alladel mese diil totale previsto per il primo trimestre”, fa sapere. “I processi di produzione dei prodotti biologici come questo ...

Corriere : Vaccino AstraZeneca: «Evita la malattia grave nel 100% dei casi» - Corriere : Vaccino AstraZeneca: «Evita la malattia grave nel 100% dei casi» - RobertoBurioni : Uso questa mia vecchissima foto per dire che io, come tutti i sedicenni del 1979, non portavo il casco. Mi vengono… - Rojas3299 : RT @cris_cersei: Se sarò costretta a forza al vaccino, mi farò solo questo: Covivac, russo a VIRUS INATTIVATO (vaccino superclassico). Non… - Gil_Bertazzo : #AstraZeneca annuncia tagli del 10/15% sulle prossime forniture. Non è che per caso ritengano più vendere il vacci… -