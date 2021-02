Vaccino, al via campagna per over 80 al Policlinico di Palermo (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ partita questa mattina la campagna vaccinale per gli over 80 al Policlinico di Palermo. In ventuno giorni saranno piu’ di duemila gli anziani che saranno vaccinati. Si procederà con 102 somministrazioni giornaliere, divise in due sale da tre postazioni ciascuna. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ partita questa mattina lavaccinale per gli80 aldi. In ventuno giorni saranno piu’ di duemila gli anziani che saranno vaccinati. Si procederà con 102 somministrazioni giornaliere, divise in due sale da tre postazioni ciascuna. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

LucaBizzarri : Ho come l’impressione che sarà più facile debellare il virus che liberarci dagli imbecilli. Genova, quindici infer… - fanpage : Si attende il via libera dell’EMA e dell’AIFA per averlo a disposizione anche in Italia. - matteograndi : 'La nostra via d'uscita è distribuire il vaccino e somministrarlo velocemente, ricorrendo a protezione civile, forz… - CorriereCitta : Vaccino, al via campagna per over 80 al Policlinico di Palermo - ottovanz : RT @MassimoUngaro: I Paesi del #G7 investiranno altri 7 miliardi di usd per finanziare il vaccino contro il #COVID19 nelle nazioni in via d… -