Vaccini, il piano per i paesi poveri in ritardo e con pochi soldi rischia di vanificare la lotta al virus. Italia tra i paesi più avari (Di sabato 20 febbraio 2021) La sensazione è che stia accadendo esattamente quello che non sarebbe dovuto accadere. Al di là delle roboanti dichiarazioni dei leader di mezzo mondo, Unione europea in testa, quella per i Vaccini sta diventando una guerra con vincitori e vinti. paesi di serie A, serie B e C. Comportamento suicida se si ascoltano i moniti degli esperti: un pianeta vaccinato "a chiazze" non risolve il problema perché il virus rimbalza da una latitudine all'altra e aumenta il rischio che si sviluppino le temute "nuove varianti". Il nazionalismo vaccinale "nuoce a tutti e non protegge nessuno" ha tuonato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il tema è stato al centro del vertice G7 "virtuale" che si è svolto ieri. L'Unione europea ha affermato che raddoppierà a 1 miliardo di euro il suo ...

