Vaccini Covid, AstraZeneca taglia le dosi del 15 per cento. Zingaretti: "Riduzione gravissima" (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuovo taglio di dosi da parte di AstraZeneca. Zingaretti attacca: "Con questa incertezza è tutto difficile". ROMA – Nuovo taglio di dosi da parte di AstraZeneca. L'azienda farmaceutica ha fatto arrivare in Italia circa il 15% di dosi in meno rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Un cambio di programma che rischia di rallentare la campagna di vaccinazione degli insegnanti e delle forze dell'ordine. Ritardi che potrebbero portare il premier Draghi a chiedere a cambiare la strategia e ritardare la seconda dose di Pfzier e Moderna. Potrebbe essere questa la scelta giusta per cercare di sopperire alle assenze. Zingaretti: "Così è tutto più difficile" Vaccini in ritardo, campagna di vaccinazione molto più lenta e un ritorno alla ...

