(Di sabato 20 febbraio 2021) 'Le procedure tecniche di approvvigionamento, che seguono l'accordo, però, subiscono ritardi non dipendenti da volontà politiche, ma per un meccanismo che non esisteva, - continua. ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Beccari a Tgcom24: 'Ecco perché San Marino ha scelto lo Sputnik' #sanmarino - MediasetTgcom24 : Vaccini, Beccari a Tgcom24: 'Ecco perché San Marino ha scelto lo Sputnik' #sanmarino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Beccari

... spiega in diretta a Tgcom24 la scelta del suo Paese in quanto a. 'L'accordo con Roma è stato siglato l'11 gennaio - raccontaa Tgcom24 - e prevede la possibilità per San Marino di ......Repubblica di San Marino " ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca...Sanità Roberto Ciavatta (nell'immagine in apertura) " L'acquisto di questo quantitativo di...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Sul sito del fondo sovrano russo, proprio oggi, si sottolinea come San Marino sia il 30esimo Paese al Mondo ad approvare – questo il termine utilizzato - lo Sputnik. A giocare in favore del vaccino ru ...