Vaccini: AstraZeneca taglia ancora. Il piano italiano può saltare. Draghi si faccia sentire (Di sabato 20 febbraio 2021) Dovrà usare il suo prestigio e l'influenza intrernazionale di cui gode, Mario Draghi. Perchè il taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino AstraZeneca, si aggirerebbe sul 15% L'articolo proviene da Firenze Post.

