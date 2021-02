Vaccini anti Covid nella Bergamasca Finora somministrate 50 mila dosi (Di sabato 20 febbraio 2021) Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, fa il punto in un’intervista. «Over 80, la campagna è partita bene, in linea con la media regionale, 38 mila le adesioni». «La carenza di medici e infermieri è la cosa che ci preoccupa di più». Finora 100 volontari, ma ne servono 2.000. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 20 febbraio 2021) Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, fa il punto in un’intervista. «Over 80, la campagna è partita bene, in linea con la media regionale, 38le adesioni». «La carenza di medici e infermieri è la cosa che ci preoccupa di più».100 volontari, ma ne servono 2.000.

