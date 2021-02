Usa, giudice blocca temporaneamente legge contro l'aborto in Sud Carolina (Di sabato 20 febbraio 2021) Un giudice federale ha bloccato la legge sull'aborto del Sud Carolina, la più restrittiva d'America. Si tratta del 'Fetal Heartbeat Act', che vieta l'interruzione della gravidanza una volta rilevato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Unfederale hato lasull'del Sud, la più restrittiva d'America. Si tratta del 'Fetal Heartbeat Act', che vieta l'interruzione della gravidanza una volta rilevato ...

Il giudice Mary Geiger ha bloccato la misura fino al 5 marzo.

