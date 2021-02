Uomini e Donne, Sonia Pattarino rivela il nome che ha scelto per la sua bambina! (Di sabato 20 febbraio 2021) Solo pochi giorni fa Sonia Pattarino ha annunciato a mezzo social di essere in dolce attesa. L’ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez porta in grembo una bella femminuccia che si chiamerà Ginevra. E’ stata proprio Sonia, ormai al quinto mese di gravidanza, a rivelare il nome della bimba frutto del suo amore con il compagno Giovanni La Camera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ? ? (@soniettaa ) Dopo aver partecipato a Uomini e Donne ed essere stata la scelta di Ivan, i due avevano iniziato una relazione che non è durata a lungo. Archiviata definitivamente la sua storia con lo spagnolo, oggi Sonia sembra felice accanto al suo Giovanni tanto che la coppia ha deciso di allargare la famiglia e ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 febbraio 2021) Solo pochi giorni faha annunciato a mezzo social di essere in dolce attesa. L’ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez porta in grembo una bella femminuccia che si chiamerà Ginevra. E’ stata proprio, ormai al quinto mese di gravidanza, are ildella bimba frutto del suo amore con il compagno Giovanni La Camera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ? ? (@soniettaa ) Dopo aver partecipato aed essere stata la scelta di Ivan, i due avevano iniziato una relazione che non è durata a lungo. Archiviata definitivamente la sua storia con lo spagnolo, oggisembra felice accanto al suo Giovanni tanto che la coppia ha deciso di allargare la famiglia e ...

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - MichesVioleta : RT @TeresaBellanova: Oggi è la Giornata dedicata al personale sanitario. Migliaia di donne e uomini che in questi mesi non si sono mai arre… - colmarn : RT @molumbe: “C’è un unico posto nel quale non possono arrivare con tutti i soldi del mondo, ed è il cuore delle donne e degli uomini di qu… -