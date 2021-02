Uomini e Donne | Sonia Pattarino ha rivelato il nome scelto per la figlia

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - _dreamofhope_ : RT @conamorechiara: Tutte le donne condannate, gli uomini assolti. Fa ridere ma fa anche pensare. - GrassVlad : Del fenomeno del femminicidio mi fa rabbrividire il ragionamento inconscio degli assassini. Gli uomini pensano di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7e 8con un'età media di 83,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - ...Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi : 1 nel piacentino (un uomo di 73 anni); 3 nella provincia di Modena (tutti, di 63, 72 e 87 anni); 6 in provincia di Bologna (4: una di ...Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 83,5 anni. In Toscana sono 147.853 i casi di positività al Coronavirus, 953 in più rispetto a ieri (929 confermati con tampo ...Accade, l’avevo raccontato qualche post fa, che una piccola startup italiana inventi il simulatore virtuale di un cervello che reagisce agli interventi dei chirurghi, esattamente come quello umano. E ...