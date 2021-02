Uno spot per i cinema della regione FVG (Di sabato 20 febbraio 2021) Sarà uno spot a ricordare, con la giusta dose di simpatia e di leggerezza, che i cinema del Friuli Venezia Giulia non si sono arresi e non si arrenderanno! L’emergenza sanitaria ha interrotto, ormai da mesi, un preziosissimo rito sociale, non semplicemente un’abitudine collettiva, ma la ricca programmazione online del circuito #iorestoinSALA continua a tenerlo in vita. Non può certo sostituirlo, è ovvio, ma può compensare un vuoto. Un’assenza. Da qui, appunto, nasce lo spot di #iorestoinSALA FVG diretto da Giulio Ladini, che racconta in modo sorridente il lavoro che continua ad essere svolto da parte dei cinema anche in questo difficile momento. Protagonista non poteva che essere il personale delle sale cinematografiche della regione – il ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 febbraio 2021) Sarà unoa ricordare, con la giusta dose di simpatia e di leggerezza, che idel Friuli Venezia Giulia non si sono arresi e non si arrenderanno! L’emergenza sanitaria ha interrotto, ormai da mesi, un preziosissimo rito sociale, non semplicemente un’abitudine collettiva, ma la ricca programmazione online del circuito #iorestoinSALA continua a tenerlo in vita. Non può certo sostituirlo, è ovvio, ma può compensare un vuoto. Un’assenza. Da qui, appunto, nasce lodi #iorestoinSALA FVG diretto da Giulio Ladini, che racconta in modo sorridente il lavoro che continua ad essere svolto da parte deianche in questo difficile momento. Protagonista non poteva che essere il personale delle saletografiche– il ...

mweilx : @C1961Interista chissà se qualcuno un giorno ci spiegherà come si fa, partendo da uno spot interno della società op… - free_trought : Questo roba è solo uno spot alla massoneria ed è inconcepibile pura vergogna nel 2021 con oltre 50000 morti della p… - gianlucawho : ho visto uno spot di un supermercato con gente normale tipo il panettiere il salumiere il cliente ecc e poi sbuca l… - alberto02259892 : @FBiasin Mi auguro - da juventino - una grande partita, come dovrebbe essere tra due società di gran spessore, uno… - EtaBetaRadio1 : C’era un tempo in cui acquistavamo una merce per la sua qualità, magari indotti da uno spot seduttivo in television… -