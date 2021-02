Una Vita anticipazioni martedì 23 febbraio 2021, le paure di Marcia (Di sabato 20 febbraio 2021) Alcuni avvenimenti di questa puntata di Una Vita, di martedì 23 febbraio 2021, fanno tremare Marcia che torna a confidare tutto a Casilda, dicendole che i suoi dubbi sull’identità di Santiago, sono sempre più forti. Intanto Susana fa pesare ad amici e vicini di casa, la partenza di Armando diventando sempre più antipatica e pesante da sopportare. Non mancheranno infatti commenti in merito delle sue amiche che non comprendono questo suo atteggiamento fuori luogo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, l’incredibile idea di Ramon e Liberto Il Palacios e il Seler scopriranno come fare, per placare le dispute tra le loro mogli In questo finale di stagione di Una Vita assisterete a molti scontri tra Carmen e Rosina, che metteranno ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Alcuni avvenimenti di questa puntata di Una, di23, fanno tremareche torna a confidare tutto a Casilda, dicendole che i suoi dubbi sull’identità di Santiago, sono sempre più forti. Intanto Susana fa pesare ad amici e vicini di casa, la partenza di Armando diventando sempre più antipatica e pesante da sopportare. Non mancheranno infatti commenti in merito delle sue amiche che non comprendono questo suo atteggiamento fuori luogo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, l’incredibile idea di Ramon e Liberto Il Palacios e il Seler scopriranno come fare, per placare le dispute tra le loro mogli In questo finale di stagione di Unaassisterete a molti scontri tra Carmen e Rosina, che metteranno ...

