Una Vita anticipazioni lunedì 22 febbraio 2021, i sospetti di Marcia

Marcia sente da tempo che qualcosa non va in Santiago e nella puntata di Una Vita che vedrete su Canale 5 alle ore 14:20 di lunedì 22 febbraio 2021, la giovane decide di confidare a Casilda i suoi timori e i suoi sospetti, confermandole quello che già le aveva anticipato. Inoltre si dice certa che Santiago abbia a che fare con Genoveva, ma che purtroppo non ne ha le prove. Susana nel frattempo non riesce a sopportare che Armando deve lasciare il quartiere così in fretta.

Puntate Una Vita dal 22 al 28 febbraio 2021: Ursula impazzisce, Genoveva nel letto di Felipe
La prossima settimana, le puntate della telenovela spagnola, mostrano che la Dicenta avrà delle allucinazioni, mentre la ...

