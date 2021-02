Una Vita anticipazioni domenica 21 febbraio 2021, Ursula perde la ragione (Di sabato 20 febbraio 2021) Il passato ritorna prepotente per Ursula nella puntata di Una Vita di domenica 21 febbraio 2021, soprattutto quando, in presenza di Agustina inizia a dare in escandescenza dopo aver visto una foto che ritrae Mateo e Telmo. Nel frattempo Genoveva seduce Santiago per dimostrare all’uomo che il coltello dalla parte del manico è nelle sue mani e che non deve permettersi di cambiare i suoi piani. L’uomo nonostante abbia in cuor suo deciso di non nuocere a Marcia, si sente con le spalle al muro e in obbligo verso la Salmeron. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… anticipazioni spagnole Una Vita, Aurelio pronto ad uccidere Genoveva Le trame della telenovela spagnola evidenziano come il Quesada sia disposto a tutto pur di placare la sua sete di vendetta Nella ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Il passato ritorna prepotente pernella puntata di Unadi21, soprattutto quando, in presenza di Agustina inizia a dare in escandescenza dopo aver visto una foto che ritrae Mateo e Telmo. Nel frattempo Genoveva seduce Santiago per dimostrare all’uomo che il coltello dalla parte del manico è nelle sue mani e che non deve permettersi di cambiare i suoi piani. L’uomo nonostante abbia in cuor suo deciso di non nuocere a Marcia, si sente con le spalle al muro e in obbligo verso la Salmeron. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…spagnole Una, Aurelio pronto ad uccidere Genoveva Le trame della telenovela spagnola evidenziano come il Quesada sia disposto a tutto pur di placare la sua sete di vendetta Nella ...

