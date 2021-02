Una vita, anticipazioni 21 al 26 febbraio: Ursula giura vendetta contro i vicini (Di sabato 20 febbraio 2021) Ursula sarà protagonista dei prossimi episodi di Una vita. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 21 al 26 febbraio, rivelano che la donna inizierà a dare segni di squilibrio mentale indisponendo Genoveva ed allarmando Agustina. La Dicenta, poi ripenserà alla sua vita e giurerà vendetta contro i vicini di Acacias. Nel frattempo, Bellita riuscirà a salvare la sua reputazione con un articolo di giornale mentre Marcia avrà sempre più dubbi su Santiago. Intanto, Felipe e Genoveva si baceranno ed infine Susana sarà sempre più inquieta per via dei suoi problemi con Armando. Una vita, spoiler 21-26 febbraio: Genoveva seduce Santiago Gli spoiler Una vita inerenti gli episodi in onda dal 21 al ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 febbraio 2021)sarà protagonista dei prossimi episodi di Una. Leinerenti le puntate in onda dal 21 al 26, rivelano che la donna inizierà a dare segni di squilibrio mentale indisponendo Genoveva ed allarmando Agustina. La Dicenta, poi ripenserà alla suae giureràdi Acacias. Nel frattempo, Bellita riuscirà a salvare la sua reputazione con un articolo di giornale mentre Marcia avrà sempre più dubbi su Santiago. Intanto, Felipe e Genoveva si baceranno ed infine Susana sarà sempre più inquieta per via dei suoi problemi con Armando. Una, spoiler 21-26: Genoveva seduce Santiago Gli spoiler Unainerenti gli episodi in onda dal 21 al ...

