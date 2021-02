“Una storia per l’Abruzzo”, Gabriele Cirilli celebra la sua regione d’origine (Di sabato 20 febbraio 2021) Un tavolo virtuale per celebrare la ricchezza e la bellezza del proprio territorio d’origine. Così, in tempo di Covid, Gabriele Cirilli insieme a un gruppo di “compaesani illustri” ha promosso una serie di incontri mensili. Eventi 2.0 in diretta streaming dedicati all’Abruzzo. Titolo: “Una storia per l’Abruzzo”. Il primo è previsto per domenica 21 febbraio alle 17.30. Sarà condotto dal comico e vedrà la partecipazione del Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute Paolo Esposito, del regista Walter Nanni e della manager Sara Vinciguerra. “Sarà un contenitore di testimonianze e idee al servizio della collettività”, lo ha descritto Gabriele Cirilli. Questo invece il commento condiviso dei promotori. “In un momento di grande ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 febbraio 2021) Un tavolo virtuale perre la ricchezza e la bellezza del proprio territorio. Così, in tempo di Covid,insieme a un gruppo di “compaesani illustri” ha promosso una serie di incontri mensili. Eventi 2.0 in diretta streaming dedicati al. Titolo: “Unaper”. Il primo è previsto per domenica 21 febbraio alle 17.30. Sarà condotto dal comico e vedrà la partecipazione del Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute Paolo Esposito, del regista Walter Nanni e della manager Sara Vinciguerra. “Sarà un contenitore di testimonianze e idee al servizio della collettività”, lo ha descritto. Questo invece il commento condiviso dei promotori. “In un momento di grande ...

