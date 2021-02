Un Posto al Sole, spoiler marzo 2021: il bacio tra Clara e Patrizio (Di sabato 20 febbraio 2021) Gli spoiler di marzo 2021 di Un Posto al Sole anticipano che un bacio metterà in crisi due coppie e la mossa di Franco per salvare suo figlio Nunzio. Il bacio tra Clara e Patrizio spoiler marzo 2021 Un Posto al Sole con nuove trame che metteranno a dura prova due coppie della soap napoletana molto amata. Nonostante il cambio di orario e le interruzioni dovute alle questioni politiche, il format continua ad avere un grande successo merito delle storie e dei protagonisti. Anche nel mese di marzo Un Posto al Sole non ci lascerà a bocca asciutta. Tra gli spoiler del mese di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 febbraio 2021) Glididi Unalanticipano che unmetterà in crisi due coppie e la mossa di Franco per salvare suo figlio Nunzio. IltraUnalcon nuove trame che metteranno a dura prova due coppie della soap napoletana molto amata. Nonostante il cambio di orario e le interruzioni dovute alle questioni politiche, il format continua ad avere un grande successo merito delle storie e dei protagonisti. Anche nel mese diUnalnon ci lascerà a bocca asciutta. Tra glidel mese di ...

CXLAM1TY : RT @17itiswhatitis_: @CXLAM1TY Così lontane ma così simili, siamo due anime che cercano ancora il loro posto nel mondo. Non so cosa mi asp… - meryanne61 : RT @AuLuCaRo: Da me @criclastre è tutto grigio quindi posto solo il sole ?????? ??Milano qualche giorno fa ????? Buon sabato e ti abbraccio ??????… - AsiaCastellano1 : la sicilia è la terra più bella che ci sia la sicilia è la terra mia la sicilia piena di sole e mare la sicilia… - HomoRossi : @SecolodItalia1 ????Mi sa che nemmeno a “Un posto al sole” come attore lo vogliono a giggino altro che un posto al so… - chiara_amt : @mesmeri È un messaggio bellissimo. Proprio ieri discutevo, dopo aver visto una puntata di Un posto al sole in cui… -