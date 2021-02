Un Posto al Sole | anticipazioni dal 22 al 26 febbraio | tornano Guido e Mariella

(Di sabato 20 febbraio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 22 al 262021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 dalle 20.40?rientrano a Palazzo Palladini, ma trovano ancora Sasà e Bice nel loro appartamento. Giulia ha scoperto che Thea ha mentito per salvare il fratello Emil, che però finisce in carcere. Thea chiede a Niko di non abbandonare il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Fabio_Galletti : @esterviola @latwittipe Si gonfia sempre più il dubbio che pasturare il #teammorte porti click, soldi, magari un posto al sole. - jgbahillo : RT @AuLuCaRo: Da me @criclastre è tutto grigio quindi posto solo il sole ?????? ??Milano qualche giorno fa ????? Buon sabato e ti abbraccio ??????… - AuLuCaRo : Da me @criclastre è tutto grigio quindi posto solo il sole ?????? ??Milano qualche giorno fa ????? Buon sabato e ti abbr… - Sa_ga_ce : RT @SecolodItalia1: M5S, Di Maio cerca un posto al sole nel direttivo. A rovinargli i piani è proprio Conte, lo vuole Grillo - SecolodItalia1 : M5S, Di Maio cerca un posto al sole nel direttivo. A rovinargli i piani è proprio Conte, lo vuole Grillo… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Tv Sorrisi e Canzoni

La giornata serena, i 13 gradi di un mese che nel suo malatofa già danzare la primavera, ... la stagione lirica, gli spettacoli al Creberg ("quel" giorno "Aggiungi una tavola" della ...Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di "Unal", ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021. La stagione numero 25 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3. Lunedì 22 febbraio Mentre Niko fa il ...Lo scultore del «Toro» di Wall Street, sbarcato negli anni Settanta a New York, è scomparso a 80 anni a Vittoria, la sua città natale in provincia di Ragusa ...Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l’eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione ...