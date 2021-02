Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 febbraio: Michele e Silvia si lasciano? (Di sabato 20 febbraio 2021) Un posto al sole terrà compagnia al pubblico di Rai 3 con una nuova entusiasmante settimana di programmazione, come preannunciano le anticipazioni dal 22 al 26 febbraio. Nel dettaglio, Niko si impegnerà per fare chiarezza sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, mentre Michele farà una scoperta che rimetterà tutto in discussione. Guido e Mariella, intanto, torneranno a Palazzo Palladini dove troveranno non poche novità e sorprese. Più tardi, intenzionato a portare a galla la verità sull'innocenza di Emil, Michele avrà un confronto con Torre, conscio che il destino dell'uomo sia nelle mani di Silvia. Intanto, per poter partecipare alla partita di poker, Nunzio dovrà mentire a Franco. Nel frattempo, in ansia per la cena con la famiglia di Bruno, Cerruti farà una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021) Unalterrà compagnia al pubblico di Rai 3 con una nuova entusiasmante settimana di programmazione, come preannunciano ledal 22 al 26. Nel dettaglio, Niko si impegnerà per fare chiarezza sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, mentrefarà una scoperta che rimetterà tutto in discussione. Guido e Mariella, intanto, torneranno a Palazzo Palladini dove troveranno non poche novità e sorprese. Più tardi, intenzionato a portare a galla la verità sull'innocenza di Emil,avrà un confronto con Torre, conscio che il destino dell'uomo sia nelle mani di. Intanto, per poter partecipare alla partita di poker, Nunzio dovrà mentire a Franco. Nel frattempo, in ansia per la cena con la famiglia di Bruno, Cerruti farà una ...

