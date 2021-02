"Un grave e colossale equivoco". Cantante mascherato, Al Bano attacca: imbarazzo internazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Cantante mascherato di Milly Carlucci mette in imbarazzo AlBano Carrisi. Grande protagonista della versione spagnola dello show musicale di grande successo di Rai1, il Leone di Cellino San Marco è stato trascinato nelle polemiche per non aver citato la propria passata avventura nell'edizione italiana nel corso della sua partecipazione a Mask singer. Un'accusa abbastanza bizzarra, anche perché l'attaccamento di Al Bano alla Rai e all'Italia in generale non possono essere messe in discussione in alcun modo. Eppure, qualcuno l'ha tirato in ballo in modo proditorio. E il Cantante salentino risponde a modo suo. "Non sussiste nessuna omissione né dimenticanza - ha spiegato Carrisi, decisamente stizzito, in una intervista al settimanale Voi -: anzi è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Milly Carlucci mette inAlCarrisi. Grande protagonista della versione spagnola dello show musicale di grande successo di Rai1, il Leone di Cellino San Marco è stato trascinato nelle polemiche per non aver citato la propria passata avventura nell'edizione italiana nel corso della sua partecipazione a Mask singer. Un'accusa abbastanza bizzarra, anche perché l'mento di Alalla Rai e all'Italia in generale non possono essere messe in discussione in alcun modo. Eppure, qualcuno l'ha tirato in ballo in modo proditorio. E ilsalentino risponde a modo suo. "Non sussiste nessuna omissione né dimenticanza - ha spiegato Carrisi, decisamente stizzito, in una intervista al settimanale Voi -: anzi è un ...

OverlookHotel71 : RT @deprossonero: @GiovanniToti Giovanni, dopo un anno hai capito che il 'lockdown per gli anziani' era una colossale boiata, in qualsiasi… - deprossonero : @GiovanniToti Giovanni, dopo un anno hai capito che il 'lockdown per gli anziani' era una colossale boiata, in qual… - IiIibetscrown : ... avrà pure detto una cagata colossale ma bocciala e basta, pure se hai i nervi a fior di pelle perché è grave, m… -