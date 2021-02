Un barcone si ribalta al largo di Lampedusa | per ora sono 47 i migranti messi in salvo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Unsi èto aldi: ciancora dei dispersi e per ora47 iin. L’incidente è avvenuto a circa 15 miglia a sud di, durante l’operazione di trasferimento dei. >> Genova omicidio in pieno centro, donna uccisa a coltellate nel suo negozio: fermato l’ex compagnoaldiUnsi èto aldi. Dal racconto delle persone presenti durante l’incidente, le persone a bordo erano circa una cinquantina. Infatti per ora i...