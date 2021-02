UFFICIALE – Sassuolo-Napoli | si disputerà il 3 marzo alle 18 | 30 | visibile su DAZN

aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro Antonio Rapuano, oggi ore 20:45 sarà impegnato al Mapei Stadium per la… - Diego31883 : RT @NCN_it: #UFFICIALE – TURNO INFRASETTIMANALE DI MARZO, #SASSUOLO-#NAPOLI SI GIOCHERÀ ALLE 18.30 #SerieA #SassuoloNapoli #Sanremo #Infra… - ForzAzzurri1926 : ??UFFICIALE - GIORNO E ORARIO INSOLITO: ECCO QUANDO SI GIOCHERA' SASSUOLO-NAPOLI >> - NCN_it : #UFFICIALE – TURNO INFRASETTIMANALE DI MARZO, #SASSUOLO-#NAPOLI SI GIOCHERÀ ALLE 18.30 #SerieA #SassuoloNapoli… - SassuoloUS : Sul nostro sito ufficiale puoi leggere il match program di #SassuoloBologna ??? Clicca su -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sassuolo

CalcioNapoli24

... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di BolognaPrimavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente...E questa sera al Mapei Stadium contro ilgiocherà con il lutto al braccio. "Tutto il ... Così si legge sul sitodel Bologna. Bellugi era stato ricoverato a novembre per problemi ...Il giovane e talentuoso difensore classe 2002 ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. De Winter ha rinnovato il suo contratto con la Juve Primavera per altre tre stagioni, c’è l’ufficialità da par ...Il Bologna questa sera al Mapei Stadium scenderà in campo con il lutto al braccio per affrontare il Sassuolo, in memoria di Mauro Bellugi, scomparso questa mattina. Tramite una nota sul proprio sito u ...